音楽ユニット「YOASOBI」の公式Xが27日に更新され、コンポーザーのAyase（32）がソロ活動を本格化させると発表した。Ayaseは同日に初となる5曲入りEP「dialogue」を配信リリース。また、個人のYouTubeチャンネルも開設した。YOASOBI公式Xで「この度、コンポーザーAyaseのソロ活動の本格始動に伴い、YouTubeチャンネルを「Ayase / YOASOBI」から新たに「YOASOBI Official Channel」、「Ayase Official Channel」として開設いた