ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）に本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４回に右手甲付近に死球を受け、５回に代打を送られて途中交代した。試合後に会見したロバーツ監督は「（大谷は）大丈夫。手というか、パッド（プロテクター）に当たった感じかな。小指にも少しかすったようだけど、問題ないと思う。自分としては、大きくリードしていたし、ダルトン（ラッシン