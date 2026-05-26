5月24日放送の『世界の給与明細〜日本と比べてどうなの?〜』（テレビ東京系）に出演したタレントの藤本美貴が、夫である庄司智春への “不倫制裁プラン” を激白。その容赦ない内容が話題となっている。「番組では、世界各国の離婚制度や慰謝料事情が特集されました。その流れで『もし庄司が不倫したらどうする?』という質問が飛ぶと、藤本さんはいっさい笑わず『たぶん、慰謝料はもらわないんじゃないかな。慰謝料じゃ済まされ