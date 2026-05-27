歌手の工藤静香（56）が、生着替えしている動画を公開し、反響が寄せられている。【映像】「また痩せた？」工藤静香が生着替えする姿工藤は、2026年5月21日にInstagramで干し芋を食べている動画を公開し、「痩せすぎて心配だわ」「また痩せましたか？ たくさん食べて馬力付けて下さい」など心配の声が寄せられていた。生着替えする姿に心配の声25日には、「Dynamicツアーのグッズをチラリ」と、生着替えしな