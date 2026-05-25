タレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公開）が5月23日、自身のXを更新。“嫌いな芸能人発言”が波紋を呼んだ冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）を降板する意向を示した。一方で、業界内では今回の対応を不安視する声も上がっているという。発端となったのは、18日深夜放送の同番組だった。あのが「ベッキーの次に嫌いな芸能人」として、鈴木紗理奈（48）の名前を挙げたのだ。名指しされた鈴木は、20日までにInstagram