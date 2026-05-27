TBSは27日、都内の同局で定例会見を行い、29日放送予定の「それSnow Manやらせて下さい」（金曜午後7時）スペシャルについて言及した。「ユニクロとコラボ！初夏の親子コーデ対決」と題した2時間スペシャルで、人気企画「東京それスノコレクション」にあのと鈴木紗理奈（48）がゲスト出演することが発表されている。歌手でタレントのあのは、18日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）内で嫌いな芸能人が鈴木