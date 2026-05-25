5月上旬の昼下がり、早すぎる“真夏日”を迎え、多くの人が汗をかくなか、ド派手なTシャツに帽子という真夏仕様でテレビ局を出てきたのは、タレントのやす子だ。「白いマスクをしていたので分かりづらかったですが、派手な格好の人は少ないので目立っていました。リュックサックにポーチを肩にかけ、やたらと荷物が多かったです。Tシャツは、やす子さんが大好きだというRIP SLYMEのものでした」（見かけた通行人）テレビ局周辺