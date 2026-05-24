〈「腸の中に卵が産み付けられていた」だけじゃない…太鼓のように腹が膨れる“ナゾの奇病”の感染者を解剖してわかった“衝撃の感染経路”とは〉から続くミヤイリガイを中間宿主として育ち、やがてヒトの体内に侵入して死に至らしめる寄生虫、その名も日本住血吸虫。彼らの奇妙なライフサイクルを追ってみよう。（全3回の3回目／最初から読む）【閲覧注意】ホンモノの“死の貝”はこちら。感染症の原因とわかったため、大部分が