北海道旭川市で2年前、神居大橋から女子高校生Aさん（当時17歳、留萌市在住）を転落、水死させたとして殺人と不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われた旭川市の無職、内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判。 〈画像〉反社の人ともつきあいがあった内田被告の“スッピン”写真と「アイコスをもって大ハシャギ」内田被告と不倫した元刑事の写真 25日に旭川地裁で行われた初公判では検察側の冒頭陳述に続いて弁護側の冒頭陳