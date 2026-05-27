「やめてやめて！」「キャーキャー」──普段は人々の優しい声で包まれるサル山が一瞬にして、阿鼻叫喚と化した。【写真】パンチ君誕生の瞬間や人工哺乳の様子ぬいぐるみと一緒に入浴する愛らしい姿などもオランウータンのぬいぐるみを抱える姿で世界的な知名度を得たニホンザルの子供"パンチ君"。彼らが暮らす市川市動植物園のサル山に突然、米国籍の男が侵入したのは、5月17日の午前10時50分ごろだった。「当日の様子を撮影