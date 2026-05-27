東京・港区を中心に、女性が金銭の謝礼を受け取って飲み会に参加する「ギャラ飲み」なるものが隆盛となっている。なかには過激な行為を行なう会合もあり、過日、目を疑うような光景が繰り広げられた飲み会動画がネット上に流出して騒動に。乱倫を極めるギャラ飲みの現場に迫る。【写真】取材に応じた丸の内OLレイナ氏。“人間ピラミッド”の頂上にいた女性インフルエンサー「フォロワーを増やすための"やらせ"」だった怪しいネ