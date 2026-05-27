5月31日のアイスランド戦と6月開幕のワールドカップに向けた背番号を発表日本サッカー協会（JFA）は5月27日、キリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦（31日／東京・国立競技場）およびFIFAワールドカップ2026（6月11日〜7月19日／カナダ・メキシコ・アメリカ）に臨む日本代表の背番号を発表した。怪我のため選外となったMF三笘薫が背負ってきた背番号7は、MF田中碧が継承。これまでは17番だったが、小学生の頃から親