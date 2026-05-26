5月25日、タレントの菊地亜美がバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した。子育てトークを繰り広げたが、番組内での菊地のビジュアルが注目を集めている。この日は、「思春期の子育て 夫婦関係の悩み告白スペシャル」と題し、ママタレントがゲスト出演した。「18歳の長女と15歳の長男、9歳の次女を持つ山口もえさん、17歳と15歳の娘を持つ佐田真由美さん、そして5歳と1歳の娘を持つ菊地さんが登場。子どもの習い