【ドラゴンクエストねんどモンスターズ】 5月28日 予約開始 10月 発売予定 価格：770円～ BANDAI SPIRITSは、ねんどキット「ドラゴンクエストねんどモンスターズ」4商品を5月28日に予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は770円から。 本商品は40周年を迎えたRPG「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「スラ