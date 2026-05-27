北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている２３歳の女の裁判で、共犯の受刑者の女が出廷し、「被告が両手で押した」などと証言しました。旭川地裁前から中継です。裁判は５月２７日午前１０時半から予定通り始まりました。証人として懲役２３年の判決がすでに確定している小西優花受刑者が出廷し、「梨瑚さんが肩甲骨のあたりを両手で押しました」と証言しました。殺人などの罪に問われているのは