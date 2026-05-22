学校という保護者が信頼する場で、子どもたちを怯えさせる破廉恥教師たちの跋扈が止まらない。5月13日に、"変顔"で連行される様子が捉えられた東京都内の公立小学校教諭・若松晃司郎容疑者（39）は、勤務先の小学校で、女子児童が忘れていった水筒の飲み口に自らの下半身をこすりつけて器物損壊の疑いで逮捕された。だが、その翌日の5月14日には、隣の神奈川県でわいせつや盗撮などで一度に複数の教師らが処分されていた。【全3