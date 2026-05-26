待ちに待った家族旅行。幼い子どもを連れての移動はただでさえ過酷です。おむつや着替え、お土産をギュウギュウに詰め込んだ特大サイズのスーツケースを引きずり、ようやく新幹線の車内に乗り込んだ瞬間、思わぬ悲劇が待ち受けているかもしれないことをご存知でしょうか。 「事前予約がないため、手数料1000円をいただきます」 さらに、せっかく取った指定席には座れず、東京から新大阪までの約2時間半