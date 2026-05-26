左からGoPro MISSION 1、MISSION 1 PRO、MISSION 1 PRO ILS GoProは、コンパクトシネマカメラ「GoPro MISSION 1」シリーズについて、ローンチイベントを開催。同社シニア・バイスプレジデント グローバルマーケティング＆デジタルコマースのリック・ロックリー氏が登壇し、詳細や魅力について説明した。 また、実際にMISSION 1シリーズを使用して撮影された日本ローンチ特