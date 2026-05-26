バセル株式会社は2026年4月26日（日）、東京国際フォーラムにて開催された「令和の虎EXPO 2026」において、キッチンカーで提供された「カンガルーバーガー」の企画に参加した。本企画は、株式会社AT 代表取締役 津田社長の発案・主導により実施されたもので、「事業再生版令和の虎」の出資者（虎）および関係者が連携して実現した。「カンガルーバーガー」はイベント当日まで、虎たちによる試行錯誤を重ねて開発され、「虎のイチオ