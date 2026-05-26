青色LEDを使った悪性腫瘍の新たな治療法の開発に取り組む徳島大の西庄俊彦准教授骨や筋肉にできる悪性腫瘍に、青色発光ダイオード（LED）の光を“当てるだけ”で完治を目指す新たな手法の開発を、徳島大の西庄俊彦准教授らのチームが26日までに始めた。脚や腕などの患部を切断せずに済むため運動機能を保つことができるといい、チームは「患者の動ける未来のために実用化したい」と意気込む。チームによると、骨や筋肉にできる