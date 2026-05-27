NASA＝アメリカ航空宇宙局は26日、月面での恒久的な滞在に向けた「月面基地」計画の詳細を発表しました。NASAは月面基地の建設に向けて、年内に月の南極に向け、3回の打ち上げを予定していると発表しました。これらの打ち上げでは機器を月面に運び、実証実験を行ったり、将来的に月面を走行する探査車の運用のための基盤作りを目指します。長期的な計画には3段階あり、第1段階は今年から2029年の間に、月面への安定的なアクセスの