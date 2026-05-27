ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２０回「本物の平蜘蛛」が２４日に放送された。上杉攻めで劣勢となり、柴田勝家（山口馬木也）と意見がぶつかり、勝手に離脱帰国した羽柴秀吉（池松壮亮）に織田信長（小栗旬）が激高。死罪が免れられない状況の中で、秀長（仲野太賀）が助命嘆願のため奔走。織田重臣たちに協力を求めて回り、このところ出番がなかった明智光秀（要潤）が登場したが…。別人のように目に力がなく、「私ご