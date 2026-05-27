今年4月、都内の食品メーカー・甲社で営業課長に昇進したA上さん（仮名＝以下同）。部下30名を率いる立場となり、密かに不安を抱えていた中、新入社員のB谷さんが配属された。初日から課長にタメ口、先輩にインスタ交換を要求、同期にはランチを断られるたびに執拗なLINE。本人に悪気はないというのだが、配属からわずか1か月、A上課長の不安は最悪の形で現実のものとなるーー。事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説す