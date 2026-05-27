記事ポイント一般社団法人 嵐山保勝会が「嵐山若鮎祭2026」を2026年6月13日・14日に開催します。1口1,500円の参加協力金で、1ドリンク付きの炭火焼き若鮎試食が用意されます。鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、家族で参加しやすい体験企画も実施されます。 京都・嵐山の中之島公園で、初夏の桂川と鮎をテーマにした環境保全チャリティーイベントが開かれます。39回目を迎える「嵐山若鮎祭2026」は、炭火で焼き上げた若鮎