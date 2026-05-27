兵庫県たつの市の住宅で親子2人が殺害された事件で、27日午後、殺人の疑いで全国に指名手配されている大山賢二容疑者（42）の新たな画像が公開されました。◇27日午後、兵庫県警が、大山賢二容疑者の画像を新たに公開しました。事件が発覚した翌日の今月20日午後4時ごろ、事件現場からおよそ2キロほど離れた場所で、近隣住民が撮影したものです。マスクを顎にかけ、ジャージをはいているように見えます。事件発覚後の容疑者