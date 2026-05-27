5月26日、俳優の三田村邦彦がXを更新。長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、読売巨人軍の監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる“持論”が波紋を広げている。「三田村さんの投稿が、昭和の価値観に基づいたものであり、さらに暴力を武勇伝のように語っているとして、物議を醸しているのです」（芸能担当記者）阿部氏は25日、自宅で姉妹げんかを注意した際、言い返してきた18歳の長女に激高。酒に酔った状態で襟首をつかみ、投げ飛