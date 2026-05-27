プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（４７）が暴行容疑で現行犯逮捕（後に釈放）されたことを巡って、焦点の一つとなっているのが児童相談所と警視庁の対応だ。阿部前監督の自宅エリアなどを担当する児相、法律の専門家に見解を聞いてみると――。巨人の発表や捜査関係者らによると、阿部前監督は２５日午後６時ごろ、東京・渋谷区の自宅で長女（１８）と次女（１５）のケンカに対し「静かにしろ」と注意したところ、言い返され