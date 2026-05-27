本拠地ロッキーズ戦米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でロッキーズと戦っている。5回までに10-1と大量リードを得た直後、復帰したばかりのキケ・ヘルナンデスが負傷交代する悪夢に見舞われた。キケはこの日、3回に今季1号ソロ、4回に二塁打を放っていたが5回の守備から退き、三塁の守備には二塁のロハスが移った。その後、ドジャース公式Xは「左腹斜筋の痛みにより交代した」と発表した。昨季左肘を負傷し