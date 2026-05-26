サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、横幅120cm、奥行60cmのゆとりある天板に、7段階の高さ調整機能を備えたシンプルワークデスク「100-DESKF067W（ホワイト）」と「100-DESKF067BK（ブラック）」を発売した。■成長にも働き方にも合わせられる本製品は、天板の高さを58?76cmまで7段階で調整できるワークデスクです。体格に合わせて使えるため、子どもの学習机としてはもちろん、大人の在宅ワ