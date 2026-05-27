人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が27日、自身のXを更新し、第421話の原稿が完成したことを報告した。【写真】『ハンター×ハンター』完成した第421話の原稿定期的に原稿の執筆中状況を報告しているが、今回は「No.421、原稿完成」と報告しつつ、私生活では「仮歯割れました」と悲劇が起きたことを伝えた。1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キ