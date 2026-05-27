プロレス界の盟主・新日本プロレスに２７日、激震が走った。２０１２年２月から親会社となっていたブシロードが、保有していた新日本プロレスの株式をテレビ朝日とサイバーエージェントに譲渡することを発表した。ブシロードはこの日、保有株式の全てをテレビ朝日、サイバーエージェントへ譲渡（以下、本株式譲渡）する旨を決定し、同日に株式譲渡契約を締結したことを発表。「映像資産の活用や配信プラットフォームを通じた多