曇り空のもと、愛子さまが会場に入られると、集まった人々の顔には一斉に光が差し込んだような笑みが広がっていく――。5月23日、東京都内で開かれていた「ラオスフェスティバル2026」のオープニングセレモニーに、愛子さまは出席されていた。皇室担当記者はこう話す。「昨年公式訪問されたラオスとの親善を深める目的で、在日ラオス大使館などが主催して開かれたイベントです。ラオスご訪問後も、大使館を表敬されたりするなど、