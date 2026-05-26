滋賀県草津市の工事現場で5月26日、地下に流し込まれたセメントに、男性作業員2人が巻き込まれ死亡しました。 【写真を見る】【速報】流し込んだセメントに巻き込まれ…地下で作業していた20代の男性作業員2人が死亡滋賀・草津市農業用水管の古いパイプにセメント注入しふさぐ作業中 26日午前10時半ごろ、滋賀県草津市西草津の工事現場で、「男性が工事中に12m下でセメントをかぶり息をしていない」と工事関係者から消防に