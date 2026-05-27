「起業も留学もない自分には、大手は無理だ」――そう諦めるのはまだ早い。大手複数内定者の「２年目モンスター＠な」氏によれば、面接官がガクチカで本当に見ているのは経験の派手さではなく、その裏にある「思考の深さ」だという。しかし、多くの就活生がその事実を知らないまま、華やかなエピソードを持つライバルに圧倒され、自滅している。本稿では、コンビニバイトや塾講師といった平凡な経験を大手内定レベルの武器に変