国会議員の期末手当（ボーナス）を現行水準に据え置く歳費法改正案が26日の衆院本会議で、賛成多数により可決され、衆院を通過した。2025年12月の改正で同様の措置が取られたものの、26年1月の衆院解散で終了。中東情勢などの影響で物価高に苦しむ国民の現状を踏まえ、衆院の山口俊一議院運営委員長（自民党）が提出。期間は28年7月末か次期衆院選まで。チームみらいと一部議員は反対した。歳費法が改正されれば、26年6月のボ