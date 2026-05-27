今回は、子どもが夏休みの間、夫が頼りにならなさすぎて離婚したくなったエピソードを紹介します。何もしてくれない夫…「幼稚園年長の双子の子どもが夏休みに入りましたが、毎日へとへとです。3食作るのも大変だし、1日遊びの相手をするのも大変。体力がある双子は昼寝なんてしませんし……。最初のうちはプールや公園に連れて行っていましたが、それも毎日は無理です。公園はものすごく暑いですし。そこで夫に『週末子どもを遊び