歌手でタレント・あのが所属する「トイズファクトリー」が２６日に公式サイトを更新し、「一連の事態」についてタレントの鈴木紗理奈に謝罪した。あのは、テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）で嫌いな芸能人として鈴木の名前を出し、騒動となっている。「一連の事態に関するお詫び」と題した文書を掲載。「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一