26日、滋賀県草津市の工事現場で、流し込まれたセメントをかぶり作業員2人が死亡した事故で、亡くなった2人はいずれもベトナム国籍の男性であることが分かりました。技能実習生とみられています。 【写真を見る】地下12mのパイプにセメント流れ込み2人死亡 死亡はいずれもベトナム人男性 技能実習生か 滋賀・草津市 警察によりますと、亡くなったのは、いずれもベトナム国籍で大阪市大正区に住む、ルー・タ