お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、みなみかわのスタンドプレーに「めっちゃピン芸人」と切り捨てた。【映像】みなみかわの自己中な言動5月20日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、各チーム3人で2時間食べまくり合計体重5キロ増を目指す「ちょうど5キロ太るねん」を実施。濱家チーム、山内チーム、みなみかわチームに分かれ、第1ステージでは濱家チームが『はま寿司』、山内チームが『牛角』、みな