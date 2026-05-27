「新選組リアン」の元メンバーでアーティストの関義哉（37）が27日、自身のSNSを更新し、第1子誕生を発表した。【写真】小さなおてて…赤ちゃん抱いた近影を披露した関義哉※3枚目「ご報告」の書面を投稿して「私事ではございますが、 この度、第一子となる女の子が誕生いたしました」と報告。小さな赤ちゃんを抱いた近影も披露した。「お産の終盤には大学病院へ移動することとなりましたが無事に普通分娩で産まれ、母子とも