モデルの蛯原友里（46）が27日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットが話題を呼んでいる。【写真】え、エビちゃん!?…普段とはひと味違う美しさを披露した蛯原友里蛯原は「VOCE7月号連載 花々の高揚感と、静かなイノセンスに包まれて」と投稿し、色鮮やかな花があしらわれた冠をかぶり、純白のワンピースでカメラを見つめるショットを公開した。この投稿には「これは異世界」「誰か分からなかった！」「アート作品