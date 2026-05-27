人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズ誕生から40周年となる本日の正午、40周年記念特設ページが公開された。【写真】ドラクエ40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE』ビジュアル特設ページでは、ゲームデザイナー・堀井雄二氏からのメッセージのほか、40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の追加情報や様々なブランドとのコラボレーション情報、40周年記念のグッズ・書籍情報などを掲載中。