文部科学省＝東京・霞が関文部科学省は27日、2027年春入学者の大学入試の実施要項を公表した。「年内入試」と呼ばれる総合型選抜（旧AO入試）と学校推薦型選抜（旧推薦入試）で面接を義務付けるのが柱。今春入学者から事実上解禁された年内入試での学力試験を巡り、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして見直しを決めた。大学や都道府県教育委員会に通知した。総合型や推薦型は10〜11月の実施が多い。学力試験を課す一般選