皇室典範改正が取り沙汰される中、連日の公務に参加その笑顔は、鮮やかなドレスに負けないくらいに輝いていた――。「佳子さまの公務数は皇室でもトップクラス。今年も130件以上の公務が予定されています」（全国紙宮内庁担当記者）と、ゴールデンウィークも精力的に公務をこなした秋篠宮家の次女・佳子さま（31）。その熱量とともに装いも注目を集めている。５月７日にはカトレアの花をあしらった黒のオールインワンドレス（2枚目