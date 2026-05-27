俳優の中尾明慶（37）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。寝姿を公開した。【動画】「完全にアウト」“寝相”動画を公開した中尾明慶中尾は3日に自身のインスタグラムで「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」とつづり、足が段差の違う隣のベッドまで飛び出している驚きの寝相の写真を投稿。これに妻で俳優の仲里依紗（36）も「私は13年も悩み続けています」と反応し話題となっていた。「寝室を夫婦別にす