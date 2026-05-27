スイーツ欲を満たすなら、“クリーム”たっぷりがぴったりかも。クリームの甘さはもちろん、たっぷりのクリームにかぶりつく贅沢感で癒される人も多いはずです。そこで今回は、【セブン-イレブン】で購入できる魅惑の「新作スイーツ」をまとめました。 クリームを堪能できるシンプルなスイーツ 「まーるいミルククリームサンドケーキ」は、シフォン生地に