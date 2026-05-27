栃木県で女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された強盗殺人事件で、警察が強盗殺人の疑いで事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状をとったことがわかりました。男は事件後に出国し、東南アジアに逃亡した可能性があるということです。今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害され、実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されました。その後