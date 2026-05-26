5月25日夜、衝撃的なニュースが一斉に駆け巡った。長女（18）に暴力を振るったとして、プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（47）が警視庁に現行犯逮捕されたのだ。各社報道によれば、阿部前監督は東京・渋谷区にある自宅で、次女とケンカしていた長女に注意したところ、言い返されたことで長女の胸ぐらを掴む、押し倒すなどの暴行を加えたという。長女から連絡を受けた児童相談所は、同日午後7時すぎに「（長女が）父親から暴力を受