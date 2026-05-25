カゴメの「Beyondオレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース」飲料大手が、本来の原料を使わずにオレンジジュースやコーヒーの味わいを再現した代替飲料の新製品を相次いで打ち出している。気候変動の影響で原料の価格高騰や収穫量減少が懸念されているためだ。代わりの素材を使って調達コストを抑えつつ、同様のおいしさを楽しめる新たな選択肢を提案する。カゴメは3月、オレンジ味を再現したミックスジュース「Beyo