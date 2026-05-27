今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫ちゃんの写真。投稿主さんが「かわいく撮れたよ」と紹介したその1枚には、たしかに可愛い猫ちゃんの姿が写っているのですが…よく見ると、なんとも味わい深い写真になっていたようです。 投稿はThreadsにて38万回以上表示。3.2万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【写真：ネコのことを撮影→顔を見てみると…笑ってしまうほど『躍動感ありす